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Названы цены кроссовера Evolute i-Jet российской сборки

Кроссовер Evolute i-Jet будет стоить в России 6,9 млн рублей

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Evolute

Компания «Моторинвест» раскрыла российские цены кроссовера Evolute i-Jet, сборка которого налажена на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на i-Jet составляет 6,92 млн рублей, сообщается в релизе Evolute, поступившем в «Газету.Ru».

С учетом скидки от государства (925 тыс. рублей), доступной при покупке в кредит от банка, получающего госсубсидию, а также специальной кредитной программы от производителя, льготы на покупку каско, прямой скидки и при сдаче своей машины в «трейд-ин», такой автомобиль можно купить за 5,55 млн рублей.

Электрический кроссовер снабжен силовой установкой мощностью 585 л.с., развивающей максимальный крутящий момент 940 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется за четыре секунды, а заявленный запас хода составляет 483 км. У i-Jet двухрычажная передняя подвеска и многорычажная задняя. В интерьере — цифровая комбинация приборов и центральный экран медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Кресла отделаны искусственной кожей. Передние сиденья снабжены функциями подогрева, массажа и вентиляции. На автомобиль предоставляется гарантия в три года или 100 тыс. км пробега.

Ранее появились официальные цены на автомобили бывшего российского завода Hyundai.

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