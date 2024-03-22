В России не осталось малолитражных автомобилей

В России доля новых малолитражных автомобилей упала до 0,01% от всего отечественного рынка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру Бизнес». Отмечается, что в 2022 году на отечественном рынке наблюдался пик популярности на новые малолитражные авто, но к февралю 2024 года их количество снизилось на 89%, а число доступных моделей сократилось на 58,5%.

«С развитием параллельного импорта дилерам стало интересно пробовать ввозить малолитражные автомобили. Однако и так далеко не низкая цена стала еще выше и к середине 2022 года составила 1,6 млн рублей, продолжив рост и достигнув в среднем 2,33 млн рублей к февралю этого года. Такие цены, конечно, не способствуют высоким продажам, потому что малолитражки по такой стоимости конкурируют с некоторыми гораздо более практичными автомобилями класса B», — рассказал директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Уменьшение доли на рынке связано с уходом из РФ западных производителей. При этом компании из Поднебесной не поставляли в Россию малолитражные альтернативы.

В феврале топ по количеству объявлений среди новых «малолитражек» возглавили Kia Picanto за 2,27 млн рублей, Toyota Raize за 2,65 млн рублей и Kia Stonic за 1,68 млн рублей. При этом на «вторичке» доля подержанных малолитражек увеличилась почти почти в три раза и составила 2,8% от суммарного количества авто на рынке. Лидерами продаж стали популярный среди курьеров Daewoo Matiz за 259 тыс. рублей, Toyota Vitz и Toyota Passo (по 1,09 млн рублей).

До этого аналитики прогнозировали, что в течение ближайших трех-четырех лет в России продажи новых авто с механической коробкой передач достигнут минимума. В 2022-м ею оснастили только 34% новых авто из европейских стран. Доля новых машин с ручной коробкой передач на отечественном рынке при этом составляет 30–35%.

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