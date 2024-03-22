Раскрыты официальные цены на автомобили бывшего завода Hyundai в РФ

В России дилеры раскрыли цены на новые автомобили Solaris от бывшего завода Hyundai. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Издание отмечает, что цены на новинку довольно высокие. Так, седан Solaris HS доступен у дилеров сейчас в двух комплектациях: с 1,4-литровым мотором на 100 л.с. или 1,6-литровым двигателем (123 л. с.) с «механикой» либо «автоматом». Вторая версия с автоматической коробкой в комплектации Active Plus стоит 2,2 млн руб. Самая дорогая комплектация Elegance оценивается в 2,4 млн руб.

При этом продавцы предлагают скидку за кредит в размере 300 тыс. руб. и трейд-ин с выгодой 200 тыс. руб. Это значит, что самый простой Solaris HS Active может обойтись в 1,6 млн руб. В то же время дилеры предупреждают, что в апреле цены поднимутся. Гарантия на авто составит 3 года или 100 тыс. км.

Кроссоверы Solaris HC, заменившие Creta, поступят к дилерам в переднеприводной версии с 1,6-литровыми моторами на 123 л. с. и 6‑ступенчатым «автоматом». Однако позднее будут доступны и полноприводные версии с двигателем на 1.6 л (121 л. с.) и 2.0 л (149 л. с.). Стоимость кроссовера в базовой комплектации начинается от 2,67 млн руб. Самая дорогая версия Lifestyle обойдется в 2,95 млн руб.

До этого стало известно, что некоторые российские дилеры получили определенное количество седанов Solaris KRS и кросс-хетчбэков Solaris KRX (ранее назывались Kia Rio и Kia Rio X), которые оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

В январе 2024 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

Ранее выяснилось, когда автомобили в России снова начнут дорожать.