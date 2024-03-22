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«АвтоВАЗ» откажется от половины Lada Vesta на «механике»

«АвтоВАЗ» намерен в два раза сократить выпуск Lada Vesta с механической коробкой

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Lada

В текущем году «АвтоВАЗ» собирается значительно сократить продажи Lada Vesta c механической коробкой передач, вместо нее отдав предпочтение китайскому вариатору. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Вначале Lada Vesta с вариатором планируется производить около 20% с вариатором, а после соотношение будет доведено до 50%», — заявил представитель автозавода.

В следующем году «АвтоВАЗ» намерен увеличить этот показатель до половины всех Vesta в любых модификациях. Собеседник No Limits пояснил, что процентаж в пользу «автомата» связан с высоким спросом клиентов на двухпедальные Lada Vesta.

Сейчас стоимость Lada Vesta с 1,8-литровым мотором Evo (122 л.с.) и вариатором стартует от 1,6 млн руб., то есть на 75 тыс. руб. дороже версии в аналогичной комплектации с 1,6-литровым двигателем и «механикой».

До этого аналитики прогнозировали, что в течение ближайших трех-четырех лет в России продажи новых авто с механической коробкой передач достигнут минимума. В 2022-м ею оснастили только 34% новых авто из европейских стран. Доля новых машин с ручной коробкой передач на отечественном рынке при этом составляет 30–35%.

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