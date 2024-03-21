Kia впервые представила замену Cerato, которая дизайном напоминает «Москвич»

Автопроизводитель Kia представил первые официальные фотографии нового седана K4, который заменит модель, известную на разных рынках под именами Cerato и Forte. Премьера ожидается в конце этого месяца на автосалоне в Нью-Йорке.

В компании отметили, что дизайн новинки сильно отличается от прежних и создан в соответствии с концепцией «объединение противоположностей». Так, ключевыми особенностями модели стали узкие «клыкастые» фары и отсутствие ручек на задних дверях, которые «спрятали» в оконную раму. При этом руль выполнен в стиле иномарок 90-х годов. Как отмечают СМИ, он также напоминает рули в Lada Samara и «Москвичах».

Кроме того, разработчики решили сохранить внутри салона минимум физических кнопок, оставив их только для климат-контроля, включения «аварийки» и вызова некоторых функций медиакомплекса.

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