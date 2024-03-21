Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Kia впервые представила замену Cerato, которая дизайном напоминает «Москвич»

Kia показала первые фотографии нового седана K4, который заменит Cerato

close
100%
Kia

Автопроизводитель Kia представил первые официальные фотографии нового седана K4, который заменит модель, известную на разных рынках под именами Cerato и Forte. Премьера ожидается в конце этого месяца на автосалоне в Нью-Йорке.

В компании отметили, что дизайн новинки сильно отличается от прежних и создан в соответствии с концепцией «объединение противоположностей». Так, ключевыми особенностями модели стали узкие «клыкастые» фары и отсутствие ручек на задних дверях, которые «спрятали» в оконную раму. При этом руль выполнен в стиле иномарок 90-х годов. Как отмечают СМИ, он также напоминает рули в Lada Samara и «Москвичах».

Кроме того, разработчики решили сохранить внутри салона минимум физических кнопок, оставив их только для климат-контроля, включения «аварийки» и вызова некоторых функций медиакомплекса.

Ранее водителям объяснили, почему бесполезно пить энергетики за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами