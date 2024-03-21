Госдума хочет раньше начать «охоту» за водителями без ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить реализацию проекта, в рамках которого незастрахованные по ОСАГО автомобили будут выявлять с помощью дорожных камер. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на конференции Insur-Selling-2024.

«Необходимо ускорить запуск этого процесса. Практика показывает, что не покупают полисы ОСАГО обычно самые аварийные автовладельцы. Такая «экономия» с их стороны снижает защиту имущественных прав потерпевших в ДТП: в результате они вынуждены взыскивать возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства, что занимает много времени, а если виновник аварии неплатежеспособен — де-факто не дает возможности получить возмещение», — заявил Уфимцев.

На сегодняшний день только сотрудники ДПС могут уличить водителя в отсутствии ОСАГО. Однако ситуация обострилась из-за сокращения патрулей на дорогах. Предполагается, что проблему можно решить при помощи дорожных камер. Также отмечается, что для вступления новых правил в силу придется вносить поправки в законодательство.

До этого в Минпромторге рассказали, какова в России доля фальсифицированного топлива. Так, она снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году. При этом в последнее время фиксируются случаи продажи автомобильного топлива в не предназначенных для этого местах через передвижные заправки, торговля идет с нарушениями действующих регламентов. Между тем, отдельных правил, согласно которым можно реализовывать топливо вне стационарных АЗС, не существует.

Ранее в Нижнем Новгороде пассажирам устроили экстремальную поездку на крыше «Жигулей».