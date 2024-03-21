Стала известна причина остановки пропуска фур из Калининграда в Литву

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что причиной остановки более чем на 12 часов пропуска грузовиков из региона через российско-литовскую границу на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Чернышевское» стал масштабный сбой в работе таможенных информационных систем в Литве.

Он рассказал, что с 23:00 20 марта до 11:00 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства из Калининградской области, позже она пропустила четыре автомашины.

«По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — сообщил Лысков.

21 марта ФТС России сообщила, что литовская таможня без объяснения причин перестала пропускать грузовые машины, которые едут из Калининградской области.

До этого таможенники Литвы стали задерживать и конфисковывать «легковушки» с российскими номерами. С 11 марта в стране ввели административную ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ, которая предусматривает штраф и возможное изъятие машины. Исключения действуют для тех, кто едет транзитом в Калининград или из него и может это документально подтвердить. Транзит не должен продолжаться более 24 часов, а машину обязан сопровождать человек, на которого она зарегистрирована.

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