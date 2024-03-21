Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина остановки пропуска фур из Калининграда в Литву

Пропуск фур из Калининграда остановлен из-за сбоя в литовских системах

close
100%
ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА' class="item-image" >
Телеграм-канал ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что причиной остановки более чем на 12 часов пропуска грузовиков из региона через российско-литовскую границу на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Чернышевское» стал масштабный сбой в работе таможенных информационных систем в Литве.

Он рассказал, что с 23:00 20 марта до 11:00 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства из Калининградской области, позже она пропустила четыре автомашины.

«По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — сообщил Лысков.

21 марта ФТС России сообщила, что литовская таможня без объяснения причин перестала пропускать грузовые машины, которые едут из Калининградской области.

До этого таможенники Литвы стали задерживать и конфисковывать «легковушки» с российскими номерами. С 11 марта в стране ввели административную ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ, которая предусматривает штраф и возможное изъятие машины. Исключения действуют для тех, кто едет транзитом в Калининград или из него и может это документально подтвердить. Транзит не должен продолжаться более 24 часов, а машину обязан сопровождать человек, на которого она зарегистрирована.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что платные парковки сделали улицы города безопаснее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами