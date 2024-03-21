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В Минпромторге рассказали, какова в России доля фальсифицированного топлива

Мантуров: в России доля фальсификата на рынке топлива снизилась до 4%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

На российском рынке топлива доля фальсификата снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Этому направлению уделяется особое внимание, в том числе на уровне главы государства и Председателя Правительства. Мы ужесточили контрольные мероприятия, и по итогам проверок АЗС Росстандартом доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году», – сказал Денис Мантуров.

По словам Мантурова, в последнее время фиксируются случаи продажи автомобильного топлива в не предназначенных для этого местах через передвижные заправки, торговля идет с нарушениями действующих регламентов. Между тем, отдельных правил, согласно которым можно реализовывать топливо вне стационарных АЗС, не существует.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что водители могут снизить расход топлива, если будут придерживаться аккуратной манеры вождения.

Помимо этого, для экономии он рекомендует отказаться от перевозки габаритных грузов, потому что сильно загруженный автомобиль будет «съедать» топливо и может ускорить износ сцепления и тормозных колодок. Снизить расход бензина также можно, если своевременно менять топливный фильтр, заключил Попов.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов до этого говорил, что сократить расход топлива, потребляемого автомобилем, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой, применение плавного стиля езды и ряд других способов.

Ранее был дан прогноз по ценам на бензин в 2024 году.

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