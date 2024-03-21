Семья гонщика Михаэля Шумахера пустит с молотка его вещи

Семья известного автомобильного гонщика Михаэля Шумахера продаст на аукционе Christie's его личные вещи, в частности, часы F.P. Journe Vagabondage 1 Model. Их стоимость оценивают более чем в миллион долларов. Об этом сообщает bloomberg.com.

Отмечается, что аукцион приурочен к 30-летию первой победы немецкого автогонщика и состоится 13 мая 2024 года в Женеве. Всего на аукционе продадут восемь часов Шумахера, и все они олицетворяют ключевые моменты спортивной карьеры знаменитого гонщика.

Помимо F.P. Journe Vagabondage 1 Model, на аукцион, в частности, выставят часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота, подаренные Шумахеру за шестой чемпионский титул. А также Rolex Daytona Paul Newman.

До этого в ЮАР в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes.

Автомобили принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предполагается, что машины простояли в сарае несколько десятилетий — родственники мужчины не знали об их существовании. Теперь автомобили собираются продать на торгах 25 марта.

Ранее сообщалось, что в Майами на Sotheby's продадут редчайший суперкар BMW M1 за $1 млн.