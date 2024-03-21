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Выяснилось, как продлить жизнь аккумулятору без вреда для автомобиля

Автоэксперт Колодочкин назвал причины для замены аккумулятора

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Pexels

Если стартер автомобиля крутится плохо и мотор не сразу заводится, это повод поменять аккумуляторную батарею. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

По его словам, с приходом весны стоит проверить состояние батареи. При измерении на работающем двигателе показатель должен составлять от 14,0–14,4 В, при заглушенном — 12,5-12,6 В. Если показатели меньше, необходимо зарядить батарею специальным устройством, а через две недели повторить эту процедуру. Если показатели не пришли в норму, придется купить новый аккумулятор.

По словам автоэксперта, стандартный заявленный производителями срок службы аккумуляторной батареи автомобиля составляет 24 месяца или пробег в 100 тыс. километров.

До этого Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

Ранее сообщалось, что в России самым популярным авто с пробегом в 2023 году стал Hyundai Solaris.

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