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Первый российский электрокар «Атом» соберут из китайских и турецких деталей

Российский электрокар «Атом» соберут из китайских и турецких деталей

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Автокомпоненты и запчасти для первого российского электромобиля «Атом» будут поставлять из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба транспортной группы Fesco. Отмечается, что компоненты будут ввозить через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, а также по железнодорожным маршрутам из КНР.

«Для этого Fesco планирует задействовать собственные регулярные контейнерные сервисы и использовать широкие возможности своих активов. Конечным пунктом доставки автокомплектующих станет завод по производству электромобилей «Атом» в Москве», — отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что производство машин «Атом» наладят на столичном заводе «Москвич». Первые электрокары появятся в автосалонах во второй половине 2025 года. По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

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