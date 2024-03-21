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Пьяный водитель возил пассажиров из Сочи в Адлер на сломанной маршрутке

В Сочи поймали пьяного водителя, направлявшегося в Адлер на сломанной маршрутке

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сочинские сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя маршрутки, который находился в нетрезвом состоянии и возил пассажиров в Адлер на неисправном автомобиле. Об этом сообщили в Telegram-канале УГИБДД России по Краснодарскому краю.

«Сочинские сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы спецроты ДПС во время рейдовых мероприятий на улице Пластунской остановили автобус Ford Transit, который выходил на рейсовый маршрут «Сочи-Адлер» под управлением 50-летнего водителя», — отмечается в публикации.

При проверке документов оказалось, что маршрутка находится в неисправном состоянии, а у самого водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, также на него завели административное дело. Маршрутку поместили на спецстоянку.

До этого в ДТП с фурой в Северной Осетии пострадали 11 туристов из Подмосковья. На место аварии прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы.

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