Постройка участка трассы М-12 Москва – Казань обошлась в рекордную сумму

Стоимость строительства участка Москва — Казань трассы М-12 составила 910 миллиардов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью вице-премьера РФ Марата Хуснуллина газете «Ведомости».

«Эта трасса стоила 910 миллиардов рублей. Но уже в период ее строительства бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 миллиардов рублей. За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М-12, бюджет получит 1,8 триллиона рублей доходов, так что проект полностью себя окупает», — сказал он.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 км. Его прокладку завершили на семь месяцев раньше запланированного срока. Предполагается, что благодаря новой дороге путь на машине от российской столицы до Казани будет занимать не 12, а 6,5 часа.

До этого президент России Владимир Путин рассказал о рекордном числе заасфальтированных дорог в новых регионах страны.

Ранее Марат Хуснуллин анонсировал строительство автотрассы в обход Мариуполя.