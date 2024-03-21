В Железноводске фура снесла «Газель» с молоком и влетела в супермаркет

В Железноводске фура протаранила молоковоз, а затем въехала в супермаркет. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр города Евгений Бакулин.

«У нас вновь авария на Чапаевском кругу. Фура, груженная лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза и она зацепила молоковоз», — говорится в публикации.

Мэр добавил, что на месте работают «все службы».

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю также отметили, что водитель большегруза не справился с управлением, врезался в «Газель», а затем - в супермаркет. Водитель молоковоза получил травмы, за его состоянием следят врачи.

До этого сообщалось, что под Ростовом водители не могут проехать из-за кошачьего наполнителя на дороге, который рассыпался из перевернувшейся фуры. В итоге движение оказалось перекрыто.

Ранее полиция нагрянула с обыском в «Ленавтодор» после ряда серьезных ДТП на дорогах.