Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В BAIC назвали стоимость флагманского кроссовера X75 для России

Кроссовер BAIC X75 будет стоить в России от 3 млн рублей

close
100%
BAIC

В России новый флагманский кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort будет стоить 2,99 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда марки Ивана Бычкова.

Отмечается, что автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, продажи стартуют 25 марта. В этот день компания объявит цены на машины в других версиях исполнения.

Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

BAIC X75 получил медиасистему с 12-дюймовым экраном, сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с выдвижной подножкой.

Сборка BAIC X75 уже началась на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» пообещал пересадить каждого чиновника на свои машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами