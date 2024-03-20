В BAIC назвали стоимость флагманского кроссовера X75 для России

В России новый флагманский кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort будет стоить 2,99 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя департамента развития модельного ряда марки Ивана Бычкова.

Отмечается, что автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, продажи стартуют 25 марта. В этот день компания объявит цены на машины в других версиях исполнения.

Длина автомобиля составляет 4745 мм при колесной базе 2800 мм. Дорожный просвет — 200 мм. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

BAIC X75 получил медиасистему с 12-дюймовым экраном, сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с выдвижной подножкой.

Сборка BAIC X75 уже началась на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» пообещал пересадить каждого чиновника на свои машины.