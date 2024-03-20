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Башкирец избил ребенка пистолетом для мойки автомобиля

В Башкирии отец сломал ребро малолетнему сыну пистолетом для мойки автомобиля

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Global Look Press

В Башкирии отец покалечил своего 10-летнего сына пистолетом для мойки машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Иглино. Отмечается, что мужчина по имени Рустем употребил алкоголь и пошел мыть автомобиль, который находился во дворе дома. Рядом играл сын — мужчина с ним поссорился и с размаху ударил пистолетом в грудь. У ребенка оказалось сломано ребро.

В суде Рустему дали полтора года условно. Мальчик простил своего отца.

До этого стало известно, что в Карелии задержали 67-летнего водителя школьного автобуса, которого обвиняют в насилии над детьми.

Также сообщалось, что в Новой Москве девушка разгромила магазин и машину начальника, потому что он не ответил взаимностью на ее чувства. Владелец мясной лавки написал заявление в полицию.

Ранее в Москве контролеры загнали автобус в тупик и отключили двери из-за рейда.

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