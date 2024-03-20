Водителей России предупредили о вреде еды в кафе формата «МакАвто»

Частое потребление водителями фастфуда в закусочных автораздачи формата «МакАвто» приводит к ухудшению здоровья. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

«Так называемая «автоеда» и в целом фастфуд очень вреден для водителей, поскольку эта категория людей вынуждена находиться в ситуации, когда им требуется быстрая реакция и концентрация. В фастфуде есть много различных добавок, одна из них — глутамат натрия. Это самый распространенный усилитель вкуса после сахара и соли. Он негативно влияет на нервную систему, нарушая в ней процессы возбуждения и торможения. В результате у водителя падает скорость реакции и ухудшается концентрация на дороге», — пояснила медик.

Диетолог отметила, что нервная система людей, которые постоянно едят фастфуд и полуфабрикаты с этой добавкой, находится в сильно измененном состоянии. Чем больше человек потребляет такой пищи, тем сильнее страдает его нервная система.

«Фастфуд со всех сторон — это зло. Единственное, что можно купить в подобных автокафе без вреда для здоровья — это бутылка минеральной воды», — подытожила Саволюк.

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