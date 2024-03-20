Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как Кологривый с улыбкой уезжает на полицейской машине после дебоша

Задержание Кологривого полицией попало на видео

Актера Никиту Кологривого увезли на полицейской машине из участка в спецприемник. Кадры с этим моментом опубликовало издание местных новостей НГС.ру в своем Telegram-канале.

«Вам тоже кажется, что Кологривый выглядит слишком счастливым для человека, который садится в полицейскую машину?» — говорится в публикации.

Кологривого обвиняют в мелком хулиганстве — ему грозит до 15 суток ареста или штраф до 1 тыс. рублей. Он предстанет перед судом завтра, пишет издание. Отмечается, что актер собирался посетить Детскую больницу скорой помощи, однако мероприятие пришлось отменить.

До этого стало известно, что Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Артист подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и «стал склонять к близости». За женщину вступились другие мужчины, началась драка.

Ранее в Москве контролеры впервые загнали автобус в тупик для групповой проверки билетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами