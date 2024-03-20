Появилось видео, как Кологривый с улыбкой уезжает на полицейской машине после дебоша

Актера Никиту Кологривого увезли на полицейской машине из участка в спецприемник. Кадры с этим моментом опубликовало издание местных новостей НГС.ру в своем Telegram-канале.

«Вам тоже кажется, что Кологривый выглядит слишком счастливым для человека, который садится в полицейскую машину?» — говорится в публикации.

Кологривого обвиняют в мелком хулиганстве — ему грозит до 15 суток ареста или штраф до 1 тыс. рублей. Он предстанет перед судом завтра, пишет издание. Отмечается, что актер собирался посетить Детскую больницу скорой помощи, однако мероприятие пришлось отменить.

До этого стало известно, что Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Артист подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и «стал склонять к близости». За женщину вступились другие мужчины, началась драка.

Ранее в Москве контролеры впервые загнали автобус в тупик для групповой проверки билетов.