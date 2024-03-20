На видео попала экстремальная переправа в Сыктывкаре по растаявшему льду

В Сыктывкаре жители вынуждены переправляться по талому льду через реку из-за отсутствия моста. Об этом сообщает Telegram-канале «Сыктывкар №1».

«Экстрим по-коми. Весна, а значит пришло время национальному развлечению от которого щекочет нервы — переправе через реку в отсутствие моста. На этот раз снято не где-то на севере: Ижме, Усть-Цильме или Вуктыле. Это переправа в Сыктывкаре», — говорится в публикации.

Отмечается, что на кадрах показан заезд через поселки Трехозерка и Седкыркещ.

До этого жесткая авария с дорогими иномарками в Петербурге попала на видео. Водитель внедорожника Jeep вылетел на красный сигнал светофора и врезался в четыре машины. В результате ДТП пострадали два человека, среди них 15-летний подросток. Сейчас они находятся в больнице.

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