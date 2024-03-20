Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карелии водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей

В Карелии задержали водителя школьного автобуса, который насиловал мальчиков

В Карелии задержали 67-летнего водителя школьного автобуса, которого обвиняют в насилии над детьми. Об этом сообщает региональный СК РФ в своем Telegram-канале.

«Следствием установлено, что мужчина работал водителем школьного автобуса образовательного учреждения поселка Чална и был лично знаком с учащимися школы. Начиная с 2021 года и на протяжении последующих двух лет, мужчина под предлогом посмотреть фильмы приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками», — говорится в публикации.

После мужчина пользовался состоянием детей и насиловал их, снимая это на камеру. Заявление в полицию на водителя автобуса подали родственники пострадавших. Было найдено более 30 видеофайлов. Мужчину поместили под стражу, экспертиза не выявила у него психических заболеваний. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Чалны. Дело направили в Верховный суд Республики Карелия. Отмечается, что директору школы, где работал водитель, а также главе районной администрации и начальнику территориального отдела полиции были внесены представления. Шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Красноярске водитель выкинул из машины кошку и специально переехал ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами