В Карелии водитель школьного автобуса два года спаивал и насиловал детей

В Карелии задержали 67-летнего водителя школьного автобуса, которого обвиняют в насилии над детьми. Об этом сообщает региональный СК РФ в своем Telegram-канале.

«Следствием установлено, что мужчина работал водителем школьного автобуса образовательного учреждения поселка Чална и был лично знаком с учащимися школы. Начиная с 2021 года и на протяжении последующих двух лет, мужчина под предлогом посмотреть фильмы приглашал к себе в баню мальчиков 10-13 лет, где угощал спиртными напитками», — говорится в публикации.

После мужчина пользовался состоянием детей и насиловал их, снимая это на камеру. Заявление в полицию на водителя автобуса подали родственники пострадавших. Было найдено более 30 видеофайлов. Мужчину поместили под стражу, экспертиза не выявила у него психических заболеваний. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Чалны. Дело направили в Верховный суд Республики Карелия. Отмечается, что директору школы, где работал водитель, а также главе районной администрации и начальнику территориального отдела полиции были внесены представления. Шесть должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Красноярске водитель выкинул из машины кошку и специально переехал ее.