В Красноярске водитель выкинул из машины кошку и специально переехал ее

В Красноярске водитель выкинул из багажника машины кошку и переехал ее. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Вопиющий случай произошел в Красноярске на ул. Глинки. Мужчина выкинул из багажника машины кошку и переехал ее», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что кошка осталась жива, но получила травмы. В краевом ГУ МВД сообщили, что заявлений по этому делу правоохранители пока не получали, однако они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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