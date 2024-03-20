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«АвтоВАЗ» увеличит выпуск самых дешевых автомобилей

«АвтоВАЗ» нарастит выпуск бюджетной Lada Granta в комплектации Standard

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Lada

«АвтоВАЗ» значительно увеличит выпуск автомобилей Lada Granta в базовой комплектации Standard. Об этом сообщает «Авто Mail.Ru» со ссылкой на источник на российском заводе. Отмечается, что речь идет о производстве нескольких десятков тысяч автомобилей.

«В прошлом году были заложены скромные цифры по объемам бюджетных комплектаций Lada Granta, в этом году их будет несколько десятков тысяч машин», — пояснил собеседник на «АвтоВАЗе».

Он добавил, что в этом году «АвтоВАЗ» намерен за счет комплектаций максимально покрыть различные ценовые сегменты, в которых представлена продукция компании. При этом собеседник не пояснил, почему в прошлом году выпуск самых доступных Lada Granta был сильно ограничен.

На сегодняшний день Lada Granta в базовой комплектации Standard можно приобрести за 699 тыс. руб.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» вернул на некоторые комплектации Lada Granta подушки безопасности для водителя и пассажира. В конце прошлого и начале текущего годов ему пришлось выпустить ограниченную партию без них из-за отказа иностранного партнера поставлять продукцию на фоне санкций.

Ранее у Lada появился новый логотип.

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