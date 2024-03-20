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На «АвтоВАЗе» рассказали, почему выбрали китайский вариатор для Lada Vesta

«АвтоВАЗ» назвал три преимущества вариатора для Lada Vesta

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассказал в своем Telegram-канале, почему стал устанавливать на свои автомобили Lada Vesta именно вариатор.

«Потому что она хорошо подходит для моторного отсека Lada Vesta, достаточно надежна и рассчитана на высокий крутящий момент. У мотора пиковый момент — 170 Нм, а коробка передач рассчитана минимум на 180 Нм», — рассказали на «АвтоВАЗе», отвечая на вопрос о том, почему был выбран вариатор.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Отмечается, что новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

Ранее сообщалось, что самая дорогая Lada Vesta с вариатором обойдется россиянам в 2,1 млн рублей.

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