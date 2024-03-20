Водителей предупредили, кому необходимо поменять права с 1 апреля

Изменения в закон «О безопасности дорожного движения», вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

По словам юриста, лицам, получившим после данной даты вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ, необходимо сделать российские водительские права в течение одного года с этого момента.

Тем гражданам России, которым выдали водительские права за границей, также нужно будет заменить их в течение года после въезда в РФ. При этом гражданам Белоруссии и россиянам, получившим водительские удостоверения в этой стране, не придется переделывать права.

Принятые поправки в закон вовсе не означают, что с 1 апреля станут недействительными определенные категории водительских прав. Для их замены есть год, в течение которого надо получить документ. Если этого не сделать, права будут считаться недействительными, и за вождение авто по таким правам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предупредил эксперт.

До этого директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин рассказал, что при неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев из-за изменений правил сдачи экзамена с 1 апреля.

Ранее в России предложили временно лишать прав водителей при 10 неоплаченных штрафах.