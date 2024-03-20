Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителей предупредили, кому необходимо поменять права с 1 апреля

Юрист Гусятников: с 1 апреля надо обменять иностранные права на российские

close
100%
Pixabay

Изменения в закон «О безопасности дорожного движения», вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на российские. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

По словам юриста, лицам, получившим после данной даты вид на жительство (ВНЖ) или гражданство РФ, необходимо сделать российские водительские права в течение одного года с этого момента.

Тем гражданам России, которым выдали водительские права за границей, также нужно будет заменить их в течение года после въезда в РФ. При этом гражданам Белоруссии и россиянам, получившим водительские удостоверения в этой стране, не придется переделывать права.

Принятые поправки в закон вовсе не означают, что с 1 апреля станут недействительными определенные категории водительских прав. Для их замены есть год, в течение которого надо получить документ. Если этого не сделать, права будут считаться недействительными, и за вождение авто по таким правам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предупредил эксперт.

До этого директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин рассказал, что при неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев из-за изменений правил сдачи экзамена с 1 апреля.

Ранее в России предложили временно лишать прав водителей при 10 неоплаченных штрафах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами