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В Россию и СНГ вернут автомобили от «дочки» Mazda

Россию и страны СНГ обеспечат готовыми автомобилями Haima из КНР

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Haima

Транспортная группа Fesco обеспечит Россию и страны СНГ готовыми автомобилями и машинокомплектами китайской марки Haima. Об этом сообщила пресс-служба компании. Соглашение подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и генеральный директор компании «МВЛ авто» (дистрибьютор Haima в РФ) Алексей Мигачев.

«Стороны наладят сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда Haima в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов Fesco», — говорится в сообщении.

Кроме того, партнеры собираются рассмотреть вопросы в сфере управления цепями поставок, которые связаны с локализацией производства авто Haima на площадках в России, Казахстане и Белоруссии.

До этого стало известно, что бывший завод Hyundai отправил первые авто Solaris KRS и Solaris KRX дилерам. В поставках также есть и Solaris HC.

Ранее выяснилось, что с 1 апреля пересдать экзамен на водительские права в РФ можно будет через полгода.

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