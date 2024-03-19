С 1 апреля пересдать экзамен на водительские права в РФ можно будет через полгода

При неудачной попытке кандидата в водители сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД следующая возможность у него появится только через шесть месяцев из-за изменений правил сдачи экзамена с 1 апреля. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» предупредил директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

«Правила сдачи экзамена изменились сильно. Если раньше после трех неудачных попыток можно было прийти на пересдачу практики не раньше, чем через месяц, то теперь не раньше, чем через полгода. В случае очередного провала снова придется ждать шесть месяцев. И так до бесконечности», — заявил автоэксперт.

Он добавил, что экзамен по практике станет сложнее. Вместе с увеличением числа допустимых штрафных баллов выросло и количество нарушений, которые конкретизировали из прежних более общих критериев.

«Также инспектор сможет сам принимать решение, где ему сесть — спереди или сзади. Во втором случае есть вероятность, что ему будет сложно оценить дорожную обстановку и действия кандидата из-за плохого обзора. Однако для некоторых это хорошая новость, поскольку близкое нахождение инспектора их нервирует», — считает Кузовкин.

В целом число проваленных экзаменов не должно вырасти, однако ситуация вокруг продолжительности сдачи «плохая», отметил он. При этом Кузовкин считает, что благодаря более четким критериям кандидаты смогут лучше видеть свои ошибки.

С 1 апреля вступают в силу изменения в экзамене на водительские права. В частности, в обновленном регламенте будет увеличена сумма штрафных баллов (с 5 до 7). Также при выезде в город кандидатам дадут возможность сделать две мелкие ошибки, например, не вовремя включить поворотник или заглохнуть. Пассажирское сиденье за дублирующими педалями в ходе экзамена разрешат занимать не только инспектору, но и представителю автошколы. Однако помочь ученику он не сможет — автомобиль должен иметь не только камеру в салоне, но и сигнализатор воздействия на дополнительные педали. Кроме того, к экзаменам на права не допустят россиян, которые были наказаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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