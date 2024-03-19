Евпаторийцу сломали ногу в драке после того, как гаишник сплясал с его дамой в клубе

В Крыму начальник ГИБДД по Раздольненскому району сломал ногу посетителю ночного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Отмечается, что Алик с девушкой находились в ночном клубе в поселке Раздольное. Девушка танцевала, а молодой человек общался с друзьями. Через некоторое время увидел, что позади его девушки танцует какой-то мужчина. Этим человеком, как утверждает Алик, был начальник ГИБДД по Раздольненскому району. Мужчины мирно пообщались и разошлись.

Но как только защитник отвернулся, он получил удар по ноге от другого полицейского из той же компании — оперуполномоченного Евгения. Алик упал, а мужчина начал угрожать. Затем друзья Алика вынесли его на улицу и вызвали скорую, которая отвезла его в больницу.

Евпаторийские медики диагностировали переломы малой и большой берцовой кости у пострадавшего. Полиция проводит проверку.

До этого стало известно, что правоохранители задержали таксиста, который подозревается в стрельбе в Люберцах. Им оказался 33-летний уроженец Северного Кавказа. В его квартире правоохранители нашли пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Также в Чите 16-летний лихач устроил дрифт на школьном стадионе и попал на видео. Молодой человек полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Тульской области глыба льда раздавила автомобиль ВАЗ-2106 с водителем внутри.