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Россиянам показали, как выглядит бесшумный VIP-автобус

ГАЗ показал в Москве бесшумный VIP автобус

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СТТ

На международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве был представлен бесшумный VIP-автобус «Газель NN». Об этом сообщает quto.ru.

«На базе электрической «Газели NN» создали шаттл для пассажиров VIP. Чтобы зарядить тяговый аккумулятор на 80% (от 10 до 90% емкости), достаточно всего получаса. На одной зарядке электробус может проехать более 120 км. Но можно заказать версию, способную преодолеть 170 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для каждого пассажира доступны беспроводные зарядные устройства, подстаканники и USB-разъемы, имеется стойка для зонтов. Также на машине сделана дополнительная шумоизоляция.

До этого сообщалось, что цены на популярный лифтбек JAC J7 в России снизились практически до уровня китайских. Без учета акции стоимость JAC J7 у российских дилеров начинается с отметки 2 млн рублей. В ноябре 2023 года машина стоила на 600 тыс. рублей дороже — 2,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что компания GAC представила дешевый кроссовер GS4 Max, похожий на Infiniti.

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