В Тульской области снежная глыба всмятку раздавила «шестерку» с водителем внутри

В поселке Дубовка Тульской области снежная глыба упала и раздавила «шестерку», в которой на тот момент находился водитель — он чудом остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал Myslo.

«Я остановился на улице Горького, между домами №17 и 19. Сам сидел за рулем. Внезапно шум, грохот! С крыши рухнула глыба льда и слежавшегося снега, который не убирали всю зиму. Я успел упасть на сиденье. Если бы не это, меня бы раздавило насмерть. Не знаю, как жив остался!», — поделился выживший водитель Николай К.

Он отметил, что его «шестерка» превратилась в груду металла, поэтому он был вынужден выбираться через заднюю дверь автомобиля. Водитель обратился к врачам: у него повреждения головы, шеи, плеча.

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