Автоэксперты рассказали, как подготовить автомобиль к теплому сезону

В ходе подготовки автомобиля к теплому сезону важно прежде всего хорошо вымыть ее. Об этом «Москвe 24» рассказали автоэксперт Дмитрий Славнов и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Было бы неплохо заехать куда-то на мойку с эстакадой или ямой, чтобы отмыть все солевые и песчаные отложения, особенно в нижней части. Это поможет избежать образования ржавчины», — отметил Славнов.

При этом они также рекомендуют помыть и просушить салон машины. Менять зимнюю резину на летнюю стоит тогда, когда среднесуточная температура воздуха установится на уровне +5-6°C, уточнили эксперты. Помимо этого, стоит проинспектировать тормозную систему на предмет износа тормозных дисков и колодок, а также проверить состояние автомобильного аккумулятора.

«Если пришло время, то очень хороший момент поменять моторное масло. Также вспомнить о том, когда менялась охлаждающая жидкость – антифриз. Если замена производилась от трех лет назад, то тоже нужно обязательно проверить», — добавил Кадаков.

Весной специалисты также советуют проверить работу кондиционера.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что весной автовладельцам необходимо заменить фильтры и щетки стеклоочистителя. По его словам, щетки стеклоочистителя важно менять хотя бы один раз за сезон.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании летних шин.