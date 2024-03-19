Производители автомобилей могут начать «ценовые войны» в России

Если ключевая ставка останется на текущем уровне, то на российском авторынке можно ожидать нормализации цен, что может привести к ценовым войнам среди автокомпаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора дилерского холдинга «Автодом» Андрея Ольховского.

«К фундаментальным причинам роста или продолжения стабилизации цен относится ключевая ставка. В случае ее сохранения на текущем уровне мы можем увидеть не просто нормализацию цен, но и ценовые войны производителей в случае стагнации рынка», — спрогнозировал Андрей Ольховский.

Эксперт отметил, что при смягчении кредитно-денежной политики возможно увеличение стоимости автомобилей пропорционально росту платежеспособного спроса.

До этого стало известно, что с бюджетом в 1 млн рублей на вторичном рынке в России можно подобрать надежный кроссовер, который не доставит проблем новому владельцу. Среди таких машин — Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. За ту же сумму можно приобрести Suzuki Grand Vitara, выпущенный в 2011-2012 годах.

Кроме того, после снижения цен автомобиль «Москвич 3» стал самым доступным кроссовером на российском рынке. Рекомендованная розничная цена на самый доступный «Москвич 3» составляет сейчас 1,59 млн рублей, что меньше, чем у Livan X3 Pro, который оценивается в 1,89 млн рублей и ранее был самым дешевым кроссовером на российском рынке.

Ранее стало известно, что российские дилеры распродали 90% возрожденной Hyundai Creta (Solaris HC) из первой поставки.