Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено

МЧС: грузовикам запретили проезд по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

close
100%
Денис Абрамов/РИА Новости

Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыли для грузовиков из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале.

Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из России. Ограничения действуют с 03:10 мск 19 марта 2024 года до особого распоряжения.

Согласно информации центра организации дорожного движения Северной Осетии, проезда по дороге в настоящий момент ожидают более 1,6 тыс. грузовиков.

Движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось и 16 марта из-за опасности схода снежной лавины. Ограничение было введено для всех видов транспорта. На следующий день проезд открыли для движения легковых машин.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Грузией и Арменией.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами