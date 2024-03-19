Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено

Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыли для грузовиков из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале.

Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из России. Ограничения действуют с 03:10 мск 19 марта 2024 года до особого распоряжения.

Согласно информации центра организации дорожного движения Северной Осетии, проезда по дороге в настоящий момент ожидают более 1,6 тыс. грузовиков.

Движение по дороге к КПП «Верхний Ларс» закрывалось и 16 марта из-за опасности схода снежной лавины. Ограничение было введено для всех видов транспорта. На следующий день проезд открыли для движения легковых машин.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Российскую Федерацию с Грузией и Арменией.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.