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ЦБ назвал причины проблем с обслуживанием китайских автомобилей

ЦБ: обслуживание китайских машин затруднено отсутствием каталогов запчастей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России в докладе по региональной экономике объяснил причину имеющихся трудностей с обслуживанием китайских машин в стране. «Ведомости» ознакомились с доводами регулятора.

В документе говорится, что у дилеров наблюдается дефицит запчастей, а у автосервисов – сложности с поставкой деталей для ремонта и обслуживания машин. Это, по информации Центробанка, связано с отсутствием каталогов запчастей для автомобилей из Китая, либо они выпускаются только на китайском языке.

Для официально представленных на российском рынке брендов трудностей с обслуживанием меньше, но есть проблемы с логистикой, отметили в ЦБ.

До этого сообщалось, что продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах резко упали после поднятия ключевой ставки Центробанка. По словам эксперта, покупать автомобиль в кредит под 20% годовых клиенту не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси.

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины в РФ снизилась до 2,9 млн рублей.

Ранее стало известно, на какие автомобили россияне потратили больше всего денег в феврале.

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