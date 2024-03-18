Путин заявил о восстановлении ж/д сообщения от Ростова-на-Дону до Донецка

Российский президент Владимир Путин объявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Соответствующее заявление он сделал в рамках праздничного концерта на Красной площади, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией, пишет ТАСС.
«Восстановлена железная дорога <...> до Донецка, до Мариуполя и Бердянска», — заявил глава государства.
Он заверил, что работа в этом направлении будет продолжаться, и в ближайшем будущем поезда поедут «прямо в Севастополь».
«Это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста», — подчеркнул российский лидер.
«Вот так вот, вместе, рука об руку, будем идти дальше», — подытожил президент.
В ответ на это гости мероприятия начали скандировать «Россия! Россия!».
В ноябре глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.
Ранее двух жителей Бердянска задержали из-за диверсии на железной дороге.