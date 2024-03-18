Стало известно, на какие автомобили россияне потратили больше всего денег в феврале

Емкость российского рынка новых легковых автомобилей в феврале 2024 года составила 328 млрд рублей, месяцем ранее россияне потратили на машины еще 240 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

По его данным, февральский показатель финансовой емкости российского рынка стал рекордным за последние 12 месяцев. Лидером по выручке стал кроссовер Geely Monjaro: на него россияне истратили в феврале 22,6 млрд рублей. Всего за месяц дилеры реализовали более 4,8 тыс. таких автомобилей.

На втором месте по выручке оказался Haval Jolion: за 5,1 тыс. таких автомобилей дилеры получили от клиентов 12,04 млрд рублей. Замыкает первую тройку Lada Granta. Дилеры «АвтоВАЗа» выручили в феврале 12,88 млрд рублей за автомобили этой модели. За месяц удалось реализовать 13,3 тыс. Lada Granta.

Ранее стало известно, на сколько Geely Monjaro подорожал за год.