Россияне раскупили практически все Hyundai Creta за 3,4 млн рублей из новых поставок

В свободной продаже у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге осталось не более 10% автомобилей Solaris HC (ранее назывался Hyundai Creta), собранных на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на опрошенных дилеров.

Автомобили из первой партии предлагаются только в переднеприводном исполнении. За кроссовер с мотором 1.6 в комплектации Сlassic просят 3,245 млн рублей. Solaris HC с двухлитровым мотором мощностью 149 л.с. в исполнении Family продается за 3,345 млн рублей. В этой комплектации автомобиль снабжен медиасистемой с 8-дюймовым экраном, интерфейсом Apple CarPlay, однозонным климат-контролем, камерой заднего вида, обогревом сидений и рулевого колеса, а также бесключевым доступом. Обивка салона у автомобиля тканевая.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в России появятся полноприводные версии двух кроссоверов Jetour.