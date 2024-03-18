Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне раскупили практически все Hyundai Creta за 3,4 млн рублей из новых поставок

No Limits: 90% машин из первой партии возрожденной Hyundai Creta раскуплены

close
100%
Solaris

В свободной продаже у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге осталось не более 10% автомобилей Solaris HC (ранее назывался Hyundai Creta), собранных на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на опрошенных дилеров.

Автомобили из первой партии предлагаются только в переднеприводном исполнении. За кроссовер с мотором 1.6 в комплектации Сlassic просят 3,245 млн рублей. Solaris HC с двухлитровым мотором мощностью 149 л.с. в исполнении Family продается за 3,345 млн рублей. В этой комплектации автомобиль снабжен медиасистемой с 8-дюймовым экраном, интерфейсом Apple CarPlay, однозонным климат-контролем, камерой заднего вида, обогревом сидений и рулевого колеса, а также бесключевым доступом. Обивка салона у автомобиля тканевая.

Ранее стало известно, что до конца 2024 года в России появятся полноприводные версии двух кроссоверов Jetour.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами