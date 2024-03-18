«АвтоВАЗ» перечислил доработки Lada Vesta для установки китайского вариатора

В процессе интеграции вариатора в конструкцию Lada Vesta инженерам «АвтоВАЗа» пришлось пересмотреть конструкцию 38 групп деталей и модернизировать более 100 компонентов. Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказал на презентации Lada Vesta директор по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

«Это новый масляный картер с введением дополнительных точек крепления, применение вместо маховика приводного диска, введение дополнительных точек крепления для промопоры приводного вала, контроллер с новыми калибровками для данного силового агрегата. И, поскольку масса силового агрегата выросла, мы используем правую опору с тремя точками крепления и увеличенной площадкой», — перечислил Груненков.

Также для Vesta с вариатором был внедрен оригинальный корпус воздушного фильтра и крепление аккумулятора, изменены жгуты проводов, трубопроводы и брызговик двигателя.

О том, что Lada Vesta получит вариатор китайского производства, сообщил ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что «АвтоВАЗ» начал испытания «мулов» будущего кроссовера Lada Vesta.