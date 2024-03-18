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Lexus красноярца остался без капота и крыши после ДТП с эвакуатором

В Красноярске попал на видео момент ДТП с Lexus, у которого сорвало крышу

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В Красноярске у седана Lexus оторвалась крыша в момент его столкновения с эвакуатором. Об этом сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

Авария произошла на перекрестке. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что водитель эвакуатора не дождался зеленого сигнала светофора и начал пересекать проезжую часть, по которой в этот момент на большой скорости двигался Lexus. Легковой автомобиль ударился правой стороной кузова о платформу эвакуатора, из-за чего панели капота и крыши Lexus оторвало от их каркасов. Эвакуатор от удара развернуло поперек проезжей части и отбросило на обочину.

За рулем Lexus находился 28-летний мужчина, уточняет ngs24.ru со ссылкой на ГИБДД. Он получил травмы и был госпитализирован прибывшей на место ДТП бригадой скорой помощи. О состоянии водителя эвакуатора не сообщается.

Ранее в Москве осудили четверых виновников поджога Volvo и Lexus на Тверской улице.

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