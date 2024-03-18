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Россиян предупредили о возможном подорожании летних шин

Глава НАПИ Арабаджи: летние шины могут подорожать на 10% к началу сезона

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Летние шины отечественного и китайского производства в России к началу сезона «переобувки» могут вырасти в цене на 10%. Об этом «Парламентской газете» рассказала генеральный директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.

«В целом спрогнозировать рост цен в нынешних условиях крайне сложно. Но при сохранении текущих тенденций и курса валют к началу сезона летние шины могут, по нашим оценкам, подорожать не более чем на десять процентов. И ненадолго — примерно до конца сезона, когда схлынет массовый ажиотаж», — сказала эксперт.

Однако вице-президент Национального союза автомобилистов (НСА) Ян Хайцеэр считает, что серьезного и внезапного роста цен на шины к началу сезона ожидать не стоит. По его словам, корректировка цен на отечественные варианты может произойти только в случае возникновения необходимости в закупке дополнительного сырья. Цены на китайском рынке зависят от курса валют, поэтому они серьезно не изменятся, если с курсом не произойдет никаких резких скачков, заключил он.

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский до этого говорил, что при выборе летней резины в первую очередь нужно учитывать размер покрышек — лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации.

Ранее водителям рассказали, когда надо менять зимние шины на летние.

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