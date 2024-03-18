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Geely увеличила цену кроссовера Monjaro в России

Geely Monjaro в России подорожал на 195 тыс. рублей

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Geely

Кроссовер за год с момента старта продаж в России подорожал на 195 тыс. рублей, следует из прайс-листа, опубликованного на сайте бренда.

Согласно актуальному ценнику, автомобиль предлагается россиянам по цене от 4,695 млн рублей без учета акций и спецпредложений. Столько стоит автомобиль в базовом исполнении Luxury с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. На старте продаж такой же кроссовер предлагался за 4,5 млн рублей.

Рекомендованная розничная цена на этот кроссовер в комплектации Flagship составляет в настоящее время 4,89 млн рублей против 4,7 млн рублей годом ранее, а в максимальной комплектации Exclusive автомобиль стоит 4,99 млн рублей. На старте продаж за него просили 4,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ сделает кузова «Патриотов» более ровными за счет новой штамповой оснастки.

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