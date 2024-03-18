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Названы цены кроссовера Solaris HC с петербургского завода

Solaris HC поступит в продажу по цене 2,9 млн рублей

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Solaris

Кроссоверы Solaris HC, собранные на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, поступят в продажу в Москве по цене от 2,9 до 3,2 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.

В крупном дилерском центре в Москве корреспонденту издания, выступившему в роли потенциального клиента, рассказали, что первая партия будет состоять из шести автомобилей, среди которых будут кроссоверы с мотором 1.6 мощностью 123 л.с., а также с мотором 2.0 мощностью 149 л.с. По словам сотрудника дилерского центра, кроссоверы Solaris HC не будут отличаться от Hyundai Creta ничем, кроме фирменных шильдиков.

О возобновлении выпуска автомобилей на бывшем заводе Hyundai и старте продаж его новый владелец, компания «АГР», объявила в конце февраля.

Ранее стало известно, что УАЗ сделает кузова «Патриотов» более ровными.

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