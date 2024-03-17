Седан Peugeot 408 получил новый двигатель

Компания Peugeot обновила седан 408 и подготовила для него новый двигатель увеличенной мощности. Об этом сообщает Autohome.

Длина новинки — 4750 мм, колесная база — 2730 мм. Автомобиль будет доступен на китайском рынке в трех комплектациях. Под капотом седана — усовершенствованный турбомотор 1.6 мощностью 173 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как и модель прошлого поколения, автомобиль получил матричную решетку радиатора. В стандартной комплектации для него доступны светодиодные ходовые огни и фары головного света. В стандартном исполнении 408-й снабжен 17-дюймовыми колесами. Для кузова предусмотрены три цвета на выбор — серый, черный и белый. Водительское кресло седана снабжено электрорегулировками в восьми направлениях.

Ранее стало известно, что Changan представит в Китае обновленный седан Uni-V.