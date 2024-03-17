Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Седан Peugeot 408 получил новый двигатель

Peugeot 408 обновлен для китайского рынка

close
100%
autohome.com.cn

Компания Peugeot обновила седан 408 и подготовила для него новый двигатель увеличенной мощности. Об этом сообщает Autohome.

Длина новинки — 4750 мм, колесная база — 2730 мм. Автомобиль будет доступен на китайском рынке в трех комплектациях. Под капотом седана — усовершенствованный турбомотор 1.6 мощностью 173 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как и модель прошлого поколения, автомобиль получил матричную решетку радиатора. В стандартной комплектации для него доступны светодиодные ходовые огни и фары головного света. В стандартном исполнении 408-й снабжен 17-дюймовыми колесами. Для кузова предусмотрены три цвета на выбор — серый, черный и белый. Водительское кресло седана снабжено электрорегулировками в восьми направлениях.

Ранее стало известно, что Changan представит в Китае обновленный седан Uni-V.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами