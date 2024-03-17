Сибиряк на Porsche вылетел из машины в момент массового ДТП

В Новосибирске водитель ВАЗ-2107 врезался в бок Porsche, который протаранил несколько автомобилей на встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «АCT-54 Black».

Авария произошла на пересечении Каменской улицы и Октябрьской магистрали.

На видеозаписи с моментом ДТП видно, что водитель отечественного седана попытался проехать перекресток на красный свет. При этом он врезался в правый борт белого Porsche Cayenne Coupe, который начал движение на зеленый.

От удара немецкий внедорожник отбросило на встречную полосу, где он протаранил несколько автомобилей. Водители этих машин также начали движение на зеленый сигнал светофора. В момент столкновения водителя Porsche выбросило из-за руля. О его состоянии и наличии других пострадавших не сообщается.

Помимо Porsche и Lada, в аварии повреждены BMW X7, Honda Torneo и Honda Accord. На место прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.

Ранее в Липецке водитель сбежал через разбитое стекло перевернутой машины после ДТП.