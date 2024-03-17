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Перечислены советские автомобили, над которыми работали специалисты Porsche

«За рулем» перечислил советские авто, в создании которых участвовала Porsche

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autowp.ru

Специалисты немецкой компании Porsche принимали участие в подготовке рестайлинговой версии седана ВАЗ-2103, а также первой переднеприводной модели Волжского автозавода ВАЗ-2108. Также немецкая фирма предлагала наладить выпуск Porsche 924 на АЗЛК в Москве. Об этом сообщает «За рулем».

В первой половине 1970-х годов Porsche по заказу советской фирмы «Внештехника» создала обновленный вариант ВАЗ-2103 с новой панелью приборов, измененным дизайном кузова без хромированной отделки и оригинальным рулем. Серийный ВАЗ-2103 с дизайном от Porsche не выпускался серийно, однако некоторые элементы его отделки внедрили позднее на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.

При разработке семейства автомобилей «Спутник» первый прототип переднеприводной машины в кузове ВАЗ-21011 испытывался на полигоне Porsche в Вайсзахе. Также инженеры немецкой компании участвовали в работе над многими агрегатами и узлами будущего ВАЗ-2108. В рамках работы над семейством переднеприводных автомобилей ВАЗ приобрел более 20 лицензий западных фирм.

Также в конце 1980-х специалисты Porsche участвовали в модернизации «Оки», эти наработки не пошли в серию. Кроме того, во второй половине 1970-х предлагала наладить в Москве на АЗЛК («Москвич») выпуск своей первой машины классической компоновки — Porsche 924. Этот проект развития не получил.

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