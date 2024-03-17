Массовая авария с фурами парализовала движение на трассе в Красноярском крае

В Иланском районе Красноярского края ограничено движение по трассе Р-255 из-за массового ДТП с большегрузными автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны г. Иланска в сторону г. Канска, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком MAN, с последующим столкновением грузовика MAN с грузовиком Sitrak», — отмечается в сообщении.

Водителю легковой машины выжить не удалось. Водители грузовиков госпитализированы. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД организовали объезд участка, где произошла авария, через село Карапсель.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Красноярск №1», видно, что по проезжей части рассыпался груз макулатуры. Одна из фур развернута поперек дороги.

Ранее на Алтае опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Семь человек получили травмы.