Двое мужчин избили пассажира и разгромили машину, обвиняя, что водитель их подрезала

В Туле двое мужчин набросились на пассажира автомобиля и избили его, утверждая, что женщина-водитель машины, в которой ехал пострадавший, их подрезала. Об этом сообщает Telegram-канал Myslo.

По его данным, конфликт произошел на Октябрьской улице. По словам очевидицы событий, снявшей конфликт на видео, мужчинам из черного автомобиля показалось, что водитель белой машины их подрезала. Они выскочили из своей машины, начали нецензурно браниться и бить по автомобилю. При этом они разбили лобовое стекло.

Когда женщина вышла из-за руля, они попытались наброситься на нее, однако за автомобилистку вступился ее пассажир. Когда мужчина заявил, что снимает происходящее на видео, его повалили на асфальт и начали избивать ногами. Поняв, что на место происшествия вызвана полиция, нападавшие сели в машину и скрылись.

На опубликованной видеозаписи видно, что двое мужчин в черной одежде бьют кулаками третьего, в красной куртке. Один из обидчиков нападает на него со спины.

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