Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На закупку автомобилей для ДНР выделят деньги из резервного фонда правительства

Автомобили для ДНР закупят на деньги из резервного фонда правительства

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство России приняло решение выделить средства из резервного фонда на закупку автомобилей для безвозмездной технической помощи ДНР. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в списке решений, принятых правительством России на заседании 15 марта 2024 года.

Данная резолюция опубликована под пунктом «О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление закупки автомобилей в целях оказания безвозмездной технической помощи Донецкой Народной Республике».

Об общем количестве автомобилей, которые на них будут закуплены, не сообщается.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что на закупку автомобилей для ДНР будет выделен 1 млрд рублей. Медучреждения ДНР получат в 2024 году около 500 санитарных автомобилей, уточнил он. Также в регион поставят 200 машин повышенной проходимости с грузовым кузовом.

Ранее был назван список самых востребованных пикапов в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами