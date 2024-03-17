На закупку автомобилей для ДНР выделят деньги из резервного фонда правительства

Правительство России приняло решение выделить средства из резервного фонда на закупку автомобилей для безвозмездной технической помощи ДНР. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в списке решений, принятых правительством России на заседании 15 марта 2024 года.

Данная резолюция опубликована под пунктом «О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление закупки автомобилей в целях оказания безвозмездной технической помощи Донецкой Народной Республике».

Об общем количестве автомобилей, которые на них будут закуплены, не сообщается.

До этого председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что на закупку автомобилей для ДНР будет выделен 1 млрд рублей. Медучреждения ДНР получат в 2024 году около 500 санитарных автомобилей, уточнил он. Также в регион поставят 200 машин повышенной проходимости с грузовым кузовом.

Ранее был назван список самых востребованных пикапов в мире.