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Уфимец сигнализировал в ГИБДД на соседа, задевшего две машины на парковке

Житель Уфы сдал в ГИБДД соседа, который врезался в две машины и ушел домой

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В Уфе по сигналу неравнодушного гражданина сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который повредил два припаркованных автомобиля и ушел домой. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова.

«Инцидент произошел на днях в уфимском Затоне на ул. Испытателей. Неравнодушный гражданин сообщил к нам в чат-бот, что водитель при парковке задел две машины, после чего скрылся в одном из подъездов дома», — отмечается в сообщении.

Прибывшие на место инспекторы задержали 25-летнего молодого человека с признаками опьянения, который отказался от медосвидетельствования. Полицейские оформили ДТП и составили на автомобилиста протокол об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Его автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

До этого на Алтае опрокинулся в кювет автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Пострадали семь человек.

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