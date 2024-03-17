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Немецкий журналист высказался о российских дорогах

Немецкий журналист Репер заявил, что впечатлен дорогами в Запорожской области

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Немецкий журналист Томас Репер заявил, что впечатлен масштабным дорожным строительством в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Репера, по сравнению с его прошлым посещением региона, в марте 2022 года, ситуация изменилась очень значительно — сделаны сотни километров новых дорог. Он отметил, что эти наблюдения справедливы также для ДНР.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в новых регионах РФ восстановлены 18 тыс. объектов и 2 тыс. км дорог.

К восстановленным объектам относятся свыше 6,5 тыс. жилых домов и социальных учреждений.

Также он заявил о восстановлении свыше 2 тыс. км дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Мишустин заявил о продолжении работы по возведению и укреплению оборонительных сооружений вдоль линии фронта и на границах.

Ранее Хуснуллин сообщил о переводе в статус федеральных трасс четырех дорог на новых территориях.

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