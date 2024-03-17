Полиция задержала мужчину, выпившего «для храбрости» перед экзаменом на права

Кандидат в водители из Ченстохова в Силезском воеводстве Польши попытался сдать экзамен по вождению, имея в крови 2,5 промилле алкоголя. Об этом сообщает агентство РАР.

«Экзаменатор, которая должна была принимать экзамен, заподозрила, что 31-летний мужчина, который уже сидел за рулем учебного автомобиля, скорее всего, пьян», — отмечается в публикации.

В результате мужчину не допустили к экзамену, на место вызвали правоохранителей. Сотрудники проверили водителя на содержание алкоголя в организме. Показатель оказался равен 2,5 промилле алкоголя (примерно бутылка водки).

Примечательно, что это была уже седьмая попытка мужчины сдать практический экзамен по вождению. Он признался, что в прошлые разы он терпел неудачи из-за стресса, поэтому решил выпить «для храбрости».

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